Враг заблокирован, судьба ВСУ предрешена: эксклюзивные кадры ударов артиллерии ДНР по украинским позициям

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Эпопея с осадой «Азовстали» подходит к логическому финалу, враг заблокирован, его судьба предрешена, и даже украинское руководство это признает. Сейчас бои развернулись в направлении Авдеевки.
Данный участок Донбасского фронта стал известен достаточно давно: многолетние бои в Авдеевской промзоне были одними из тяжелейших в восьмилетней войне. На данный момент враг имеет там эшелонированную оборону, которую готовил годами, а в Авдеевке одну из основных баз националистов. Кроме того, Авдеевка печально известна и мирным дончанам, оттуда в данный момент происходят основные обстрелы городских кварталов столицы ДНР, которые приводят к жертвам среди населения.
Донбасские артиллеристы в данный момент массировано обрабатывают данный район, используя все имеющиеся средства. Многие бойцы не понаслышке знают, каким обстрелам подвергаются города ДНР, у большинства семьи живут в обстреливаемых районах, и это еще один повод «работать на совесть». За время действия Минских соглашений, крупные калибры были отведены от линии фронта, артиллеристы занимались в основном тренировками, но за месяцы спецоперации боевого опыта уже у всех хватает, каждый выпустил сотни и даже тысячи снарядов.
Наши корреспонденты смогли наблюдать, как по украинским позициям ведут огонь знаменитые системы залпового огня «Град» и самоходные установки «Гвоздика». Конечно, это только часть той артиллерии сил ДНР и армии России, которая постоянно наносит огневое поражение, пытающимся усидеть в укреплениях украинским войскам.
Сегодня уже наметились контуры будущего «Авдеевского котла», в котором окажется самая крупная и боеспособная группировка украинской армии на данный момент и каждый день идет боевая работа по ее уничтожению.