Враг заблокирован, судьба ВСУ предрешена: эксклюзивные кадры ударов артиллерии ДНР по украинским позициям

Донбасские артиллеристы в данный момент массировано обрабатывают данный район, используя все имеющиеся средства. Многие бойцы не понаслышке знают, каким обстрелам подвергаются города ДНР, у большинства семьи живут в обстреливаемых районах, и это еще один повод «работать на совесть». За время действия Минских соглашений, крупные калибры были отведены от линии фронта, артиллеристы занимались в основном тренировками, но за месяцы спецоперации боевого опыта уже у всех хватает, каждый выпустил сотни и даже тысячи снарядов.