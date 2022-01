Враг огорода № 1: всё про вред подсолнуха

Кажется, что забор из подсолнухов был атрибутом достатка испокон веков! На самом деле, родина этого светолюбивого растения — Северная Америка. К нам его завезли только в XVII веке. Яркие желтые цветы, следующие за солнцем, быстро полюбились крестьянам как источник сытных семян и элемент декора. Тогда они еще ничего не знали про вред подсолнуха для огорода.

Сейчас этот цветок всё еще популярен на дачных участках. Отчасти это дань традициям, отчасти его сажают ради тени и защиты других культур от ветра. Но поверьте: даже щедрый урожай семян не стоит тех последствий, которые он приносит.

Почему не стоит сажать подсолнух

© Depositphotos

Украина и Россия занимают первые позиции в выращивании подсолнуха в производственных масштабах. Для сравнения, объемы урожая в Китае меньше в 5-6 раз. Поэтому нашим фермерам хорошо известно, к чему приводит выращивание этой культуры.

После подсолнуха, рапса и кукурузы почве требуется от 4 до 6 на восстановление. Только представьте: как долго нужно собирать вещества из почвы, чтобы в итоге получить столько масла? Подсолнух считают одной из самых прожорливых культур, если не самой.

© Depositphotos

Даже если вы не сажаете поле подсолнухов, а всего лишь высадите одну полоску вдоль ограды, эффект почувствуете сразу же. Культуры, растущие неподалеку, станут получать в разы меньше полезных микроэлементов и света. А на следующий год почву придется как следует удобрить, иначе на ней мало что приживется.

© Depositphotos

По этой причине опытные дачники если и сажают подсолнухи, то как можно дальше от картофеля, клубники и помидоров.

Корневая система у подсолнечника очень мощная, она угнетает рост других культур. К тому же, высокие цветы загораживают солнце, а это не всегда уместно. Вот почему подсолнухи лучше сажать в отдельном закутке, если очень хочется семечек со своего огорода.

© Depositphotos

Иногда подсолнухи сажают с конкретной целью — привлечь пернатых. Да, обычно делают наоборот, но, когда насекомые совсем опостылели, это может помочь. Вот только не в сезон сбора урожая, когда птицы не против полакомиться ягодами и фруктами.

© Depositphotos

Подсолнух символизирует богатство и процветание. К тому же, это один из самых красивых летних цветов! Однако в дачных условиях, когда ценна каждая сотка, от выращивания желтых красавцев лучше отказаться. Особенно от полосы растений вдоль ограды, чтобы не давать им разрастаться. А вы знали об этом?

