Врачи Университета Брауна объяснили передачу оспы обезьян половым контактом между мужчинами

Подавляющее большинство случаев оспы обезьян было подтверждено среди мужчин, практикующих незащищенные половые контакты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Брауна.
Согласно данным ученых, мужчины, в том числе трансгендерные, составляют 95% среди всех инфицированных с 27 апреля по 24 июня 2022 года. При этом средний возраст заболевших — 38 лет, а у более чем 40% из них был зафиксирован положительный ВИЧ-статус, сообщается в результатах работы в New England Journal of Medicine.
Чтобы снизить риск заболевания оспой обезьян, медики советуют пользоваться барьерными контрацептивами. Кроме того, «очень низким» будет шанс заражения и в том случае, если у человека есть только один постоянный половой партнер.