Врачи Университета Брауна объяснили передачу оспы обезьян половым контактом между мужчинами

Согласно данным ученых, мужчины, в том числе трансгендерные, составляют 95% среди всех инфицированных с 27 апреля по 24 июня 2022 года. При этом средний возраст заболевших — 38 лет, а у более чем 40% из них был зафиксирован положительный ВИЧ-статус, сообщается в результатах работы в New England Journal of Medicine.