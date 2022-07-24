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Врачи Университета Брауна объяснили передачу оспы обезьян половым контактом между мужчинами

Врачи Университета Брауна объяснили передачу оспы обезьян половым контактом между мужчинами
kaboompics.com

Подавляющее большинство случаев оспы обезьян было подтверждено среди мужчин, практикующих незащищенные половые контакты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Брауна.

Согласно данным ученых, мужчины, в том числе трансгендерные, составляют 95% среди всех инфицированных с 27 апреля по 24 июня 2022 года. При этом средний возраст заболевших — 38 лет, а у более чем 40% из них был зафиксирован положительный ВИЧ-статус, сообщается в результатах работы в New England Journal of Medicine.

Чтобы снизить риск заболевания оспой обезьян, медики советуют пользоваться барьерными контрацептивами. Кроме того, «очень низким» будет шанс заражения и в том случае, если у человека есть только один постоянный половой партнер.

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