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    Врачи спасли жизнь пациенту с расслоением аорты в Подмосковье

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    https://pixabay.com/

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    https://pixabay.com/

    Врачи подмосковного МОНИКИ спасли пациента с со смертельным заболеванием.
    Речь идет о расслоении аорты, которое приводит к летальности в 90% случаев.

    В
    региональном Минздраве рассказали, что хирурги во время операции остановили сердце
    специальным раствором и использовали аппарат искусственного кровообращения.

    По данным
    ведомства, в больницу поступил 36-летний пациент. Его состояние врачи оценили,
    как крайне тяжелое. Супруга вызвала скорую, когда муж внезапно потерял
    сознание, почувствовав сильную слабость.

    Медики диагностировали
    расслоение аорты и принялись за операцию. В настоящее время мужчина чувствует
    себя хорошо.

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