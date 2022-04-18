Врачи спасли жизнь пациенту с расслоением аорты в Подмосковье

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Врачи подмосковного МОНИКИ спасли пациента с со смертельным заболеванием.
Речь идет о расслоении аорты, которое приводит к летальности в 90% случаев.
В
региональном Минздраве рассказали, что хирурги во время операции остановили сердце
специальным раствором и использовали аппарат искусственного кровообращения.
По данным
ведомства, в больницу поступил 36-летний пациент. Его состояние врачи оценили,
как крайне тяжелое. Супруга вызвала скорую, когда муж внезапно потерял
сознание, почувствовав сильную слабость.
Медики диагностировали
расслоение аорты и принялись за операцию. В настоящее время мужчина чувствует
себя хорошо.
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