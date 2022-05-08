Врачи спасли родившихся раньше срока близнецов и их мать в Салехарде

Медики смогли спасти и выходить малышей. Сейчас они окрепли и готовы вернутся домой вместе с родителями, пишет сайт «Красный Север». Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов внимательно следил за этой ситуацией и после благополучного завершения пожелал удаче семье Талеевых, а также поблагодарил акушера Дмитрия Слепухина и неонатологов Наталию Фадееву и Анастасию Акулову за огромный вклад в спасение жизни новорожденных.