Врачи спасли родившихся раньше срока близнецов и их мать в Салехарде

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Двойняшки Лиза и Василиса Талеевы родились раньше намеченного срока. Их мать срочно доставили в салехардский перинатальный центр из Белоярской тайги.
Медики смогли спасти и выходить малышей. Сейчас они окрепли и готовы вернутся домой вместе с родителями, пишет сайт «Красный Север». Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов внимательно следил за этой ситуацией и после благополучного завершения пожелал удаче семье Талеевых, а также поблагодарил акушера Дмитрия Слепухина и неонатологов Наталию Фадееву и Анастасию Акулову за огромный вклад в спасение жизни новорожденных.
«Нашим врачам — большое спасибо!» — сказал глава региона.
Ранее появилась информация, что молодые врачи из ЯНАО получат денежные компенсации от государства. Для этого они должны отработать в медучреждениях региона не менее пяти лет по трудовому договору.