Врачи ростовской больницы достали из желудка мужчины фломастеры

В Ростове-на-Дону врачи достали шесть ручек и фломастеров из желудка 45-летнего местного жителя. Для этого они использовали неинвазивный вид операции. Об этом рассказал глава города Алексей Логвиненко.
По словам градоначальника, мужчина обращался к врачам еще несколько месяцев назад. Однако тогда медики назначили полосную операцию, которая не устроила пациента.
В результате его экстренно госпитализировали. При помощи небольшого хирургического вмешательства канцелярский набор вытащили из организма ростовчанина. Через четыре дня после операции его выписали домой.