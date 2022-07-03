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Врачи ростовской больницы достали из желудка мужчины фломастеры

Врачи ростовской больницы достали из желудка мужчины фломастеры

В Ростове-на-Дону врачи достали шесть ручек и фломастеров из желудка 45-летнего местного жителя. Для этого они использовали неинвазивный вид операции. Об этом рассказал глава города Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, мужчина обращался к врачам еще несколько месяцев назад. Однако тогда медики назначили полосную операцию, которая не устроила пациента.

В результате его экстренно госпитализировали. При помощи небольшого хирургического вмешательства канцелярский набор вытащили из организма ростовчанина. Через четыре дня после операции его выписали домой.

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RusNewsToday24
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