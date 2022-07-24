Врачи рассказали, как Стас Михайлов обманывает своих поклонников

Российский эстрадный певец Стас Михайлов объяснил, как ему удается в 53 года так хорошо выглядеть. Он заявил, что дело в правильном ведении образа жизни. Однако врачи уверены, что артист обманывает своих фанатов.
Как передает «Центральное телевидение», автор множества хитов пользуется услугами пластического хирурга.
Доктор медицинских наук Игорь Короткий заявил, что народный артист РФ даже подсаживает себе волосы.
«Выполнена пластика верхних и нижних век, липосакция нижней части лица», – сказал он.