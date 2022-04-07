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    Врачи пытались спасти Жириновского непрямым массажем сердца и уколами адреналина

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Агентство «Москва»/Андрей Никеричев

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    Агентство «Москва»/Андрей Никеричев

    Реанимационные мероприятия над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским
    продолжались около получаса. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

    Медики делали политику непрямой массаж сердца и кололи адреналин, но
    безуспешно. Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в 13:05 по
    московскому времени, передает РИАМО. Ему было 75 лет.

    По данным сообщества, лидер ЛДПР пережил инсульт в феврале. Кроме того, в
    марте у него произошло нарушение ритма сердца, но тогда политика вернули к
    жизни с помощью дефибриллятора.

    Отпевать лидера ЛДПР будет лично патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.
    Прощание с Жириновским пройдет 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов.

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