Врачи Петербурга выявили необычный симптом COVID-19 у несовершеннолетних

Врачи Петербурга выявили необычный симптом COVID-19 у несовершеннолетних Новости
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Вместо кашля и температуры у несовершеннолетних больных COVID-19 может проявляться сыпь. Об этом заявили в Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГМУ).

Врач-дерматовенеролог Елена Манылова рассказала, что ее дочь контактировала с зараженными коронавирусом родственниками. После этого у нее проявилась сыпь.

«Механизм образования постковидных высыпаний сейчас изучается, но очевидно, что, как при всех вирусных экзантемах поражаются мелкие сосуды, капилляры», — цитирует Манылову «Доктор Питер».

Представители петербургского медицинского университета подчеркнули, что самое опасное состояние кожи у несовершеннолетних пациентов — это стафилококковый синдром. Специалисты уточнили, что новорожденные и дети до пяти лет также находятся в зоне риска.

Ранее главврач НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Дмитрий Литвинов рассказал, что дети с онкологическими заболеваниями переносят коронавирус легче, чем взрослые. Его слова передает телеканал «360».

 
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