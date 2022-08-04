Врачи настояли на немедленной госпитализации главы администрации Херсонской области

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо пройдет немедленное медицинское обследование. На этом настояли врачи, пишет URA.RU.
В это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Об этом Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.
«Обсудив это с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей», — сообщил глава администрации области.
Как отметил Сальдо, министру здравоохранения региона не понравился его внешний вид. После этого политика дополнительно осмотрели врачи, которые согласились с коллегой.