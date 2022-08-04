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Врачи настояли на немедленной госпитализации главы администрации Херсонской области

Врачи настояли на немедленной госпитализации главы администрации Херсонской области
pxhere.com

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо пройдет немедленное медицинское обследование. На этом настояли врачи, пишет URA.RU.

В это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Об этом Сальдо сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудив это с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей», — сообщил глава администрации области.

Как отметил Сальдо, министру здравоохранения региона не понравился его внешний вид. После этого политика дополнительно осмотрели врачи, которые согласились с коллегой.

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