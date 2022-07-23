Врачи нашли у актрисы Инны Чуриковой новообразования в головном мозге — СМИ

Народная артистка СССР Инна Чурикова испытывает серьезные проблемы со здоровьем. По данным СМИ, у нее нашли новообразования в головном мозге, передает Telegram-канал Mash.
Две недели назад артистку экстренно доставили в больницу с множественными переломами после падения. После, как выяснилось, у нее нашли множественные кисты в мозге, которые могли образоваться из-за ряда травм.
Известно, что 6 июля ее госпитализировали в хирургическое отделение с переломами. Через 9 дней ее выписали, а чуть позже артистка вновь обратилась к врачам.