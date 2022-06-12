Врачи борются за жизнь трех детей, которых сбила иномарка в Подмосковье

В больнице в тяжелом состоянии находятся трое детей, пострадавших в Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев констатировал, что медики пытаются стабилизировать состояние пациентов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что борьба ведется за жизни 17-летнего юноши и двух девочек семи и 11 лет.
Напомним, что водитель иномарки врезался в толпу велосипедистов. От удара его машину отбросило в сторону авто Mercedes. Предполагаемый виновник скончался. Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП, проводится проверка.