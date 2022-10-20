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Врачи ампутировали американке ногу после игр с детьми в саду

Врачи ампутировали американке ногу после игр с детьми в саду
pxhere.com

Неаккуратная игра с детьми в саду обернулась для американки потерей ноги. Женщине провели четыре операции, и после последней конечность пришлось ампутировать, пишут местные СМИ.

При первом обращении врачи диагностировали у женщины перелом обеих костей, соединяющих колено, разрывы связок, повреждения артерий, а также отсутствие пульса в ноге и стопе. Для того, чтобы восстановить кровообращение, пациентке провели три операции, но это вызвало осложнения и привело ко внутреннему кровотечению. В ходе следующего хирургического вмешательства врач случайно задел желудочную артерию, в результате чего пострадавшая потерям много крови.

Гражданке США сделали переливание, но пульс в ее ноге снова пропал, а пальцы почернели. В итоге женщине ампутировали конечность ниже колена.

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RusNewsToday24
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