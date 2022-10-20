Врачи ампутировали американке ногу после игр с детьми в саду

При первом обращении врачи диагностировали у женщины перелом обеих костей, соединяющих колено, разрывы связок, повреждения артерий, а также отсутствие пульса в ноге и стопе. Для того, чтобы восстановить кровообращение, пациентке провели три операции, но это вызвало осложнения и привело ко внутреннему кровотечению. В ходе следующего хирургического вмешательства врач случайно задел желудочную артерию, в результате чего пострадавшая потерям много крови.