Новости0

Врач Жердев объяснил, чем опасны встречающиеся в лесах и парках «милые» зверьки

Врач Жердев объяснил, чем опасны встречающиеся в лесах и парках «милые» зверьки
unsplash.com

Неожиданная встреча с дикими животными в парках и лесах может обернуться проблемами со здоровьем, предупредил заведующий приемным отделением Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Григорий Жердев.

По словам специалиста, люди часто видят белок и ежей. Причем многие граждане опасаются бродячих собак, а угрозу от «милых лесных зверьков» порой недооценивают и пытаются кормить их с руки, забывая о хищной природе этих представителей фауны.

«Фиксируются случаи укусов людей лисами. Ну и, конечно, много укусов собак», — приводит слова специалиста Общественная Служба Новостей.

Жердев добавил, что даже при укусе ежа или белки человек рискует заразиться бешенством. Причем переносчиками этого вируса могут оказаться и внешне спокойные животные.

бешенство врач жердев дикие животные
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.