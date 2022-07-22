Врач Жердев объяснил, чем опасны встречающиеся в лесах и парках «милые» зверьки

Неожиданная встреча с дикими животными в парках и лесах может обернуться проблемами со здоровьем, предупредил заведующий приемным отделением Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Григорий Жердев.
По словам специалиста, люди часто видят белок и ежей. Причем многие граждане опасаются бродячих собак, а угрозу от «милых лесных зверьков» порой недооценивают и пытаются кормить их с руки, забывая о хищной природе этих представителей фауны.
«Фиксируются случаи укусов людей лисами. Ну и, конечно, много укусов собак», — приводит слова специалиста Общественная Служба Новостей.
Жердев добавил, что даже при укусе ежа или белки человек рискует заразиться бешенством. Причем переносчиками этого вируса могут оказаться и внешне спокойные животные.