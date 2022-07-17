Врач Юзуп связала повышенную тягу к сладкому с обезвоживанием и стрессом

Повышенная тяга к сладкому является признаком обезвоживания организма. Об этом в беседе с изданием «Мослента» рассказала кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Она перечислила основные причины данного нарушения.
Специалист отмечает, что чаще всего повышенная тяга к сладкому наблюдается у пациентов, страдающих от недосыпа. Кроме того, она может быть связана с обезвоживанием организма, стрессом и нарушением питания.
«Казалось бы, безобидные привычки “недосыпать” и “недопивать” могут привести к повышенному употреблению сахара, а после чего и к метаболическому синдрому», — рассказала Юзуп.
Врач рекомендует пациентам, испытывающим тягу к сладкому, принимать органические кислоты и добавить в рацион питания углеводную пищу. Это позволит предотвратить развитие реактивной гипогликемии.