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    Врач Яковлева посоветовала заменить свинину на филе индейки для приготовления шашлыка

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Врач Яковлева посоветовала заменить свинину на филе индейки для приготовления шашлыка

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    pixabay.com

    Любое приготовленное на природе блюдо можно сделать диетическим. Такое мнение выразила гастроэнтеролог Александра Яковлева.

    Традиционную для шашлыка свинину можно заменить на филе индейки или курицы. Еще одним низкокалорийным вариантом являются креветки. По словам медика, также есть масса подходящих рецептов маринадов. 

    «Ну и не забываем о гарнире. Мангал идеально подходит для приготовления различных овощей: баклажанов, кабачков, болгарского перца и даже цветной капусты», — рассказала Яковлева в беседе с МК.RU.

    Напомним, голодание является самым вредным способом похудения, поскольку эффект будет минимальным, а впоследствии потерянные килограммы вернутся с лихвой. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.  

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