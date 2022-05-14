Врач Яковенко посоветовала при укусе змеи промыть рану водой с мылом

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Укус змеи может оказаться опасным не столько из-за яда, сколько из-за инфекции, которая может попасть в ранку, поэтому место укуса нужно тщательно промыть водой с мылом. Об этом рассказала старшая медсестра Марина Яковенко.
По ее словам, лучшим вариантом будет сразу вызвать скорую помощь либо отправиться в медучреждение своим ходом. Если это невозможно, то перед оказанием помощи своими силами нужно вымыть руки и воспользоваться антисептиком, сообщает «Вечерняя Москва».
Ранку от змеиного укуса следует аккуратно промыть чистой проточной водой, продезинфицировать и сделать бинтовую повязку, которая не будет давить. Если не соблюдать правила, подчеркнула Марина Яковенко, возникнет отек, который осложнит оказание медпомощи. Если, к примеру, змея укусила в руку, конечность нужно обездвижить.