Врач Яковенко посоветовала при укусе змеи промыть рану водой с мылом

Ранку от змеиного укуса следует аккуратно промыть чистой проточной водой, продезинфицировать и сделать бинтовую повязку, которая не будет давить. Если не соблюдать правила, подчеркнула Марина Яковенко, возникнет отек, который осложнит оказание медпомощи. Если, к примеру, змея укусила в руку, конечность нужно обездвижить.