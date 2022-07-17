Врач Вялов заявил, что продукты с витамином C запускают выработку коллагена

Употребление продуктов с витамином C в составе способствует естественной выработке коллагена в организме. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
По словам специалиста, коллаген представляет собой нитевидный белок, который составляет основу соединительной ткани. Данный элемент важен для костей, зубов, волос и других частей тела человека.
«При правильном питании и достаточном поступлении микроэлементов коллаген вырабатывается организмом в нужном количестве, а также поступает с пищей (экзогенный коллаген)», — написал Вялов в своем Telegram-канале.
В частности, это вещество в больших количествах содержится в бульонах, курином мясе, яичном белке, рыбе и морепродуктах. Кроме того, рекомендуется включить в рацион овощи и фрукты с большим содержанием витамина С, который запускает ферменты для естественной выработки коллагена.