Врач Вялов заявил, что продукты с витамином C запускают выработку коллагена

В частности, это вещество в больших количествах содержится в бульонах, курином мясе, яичном белке, рыбе и морепродуктах. Кроме того, рекомендуется включить в рацион овощи и фрукты с большим содержанием витамина С, который запускает ферменты для естественной выработки коллагена.