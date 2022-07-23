Врач Вечорко поделился списком самых действенных вакцин от COVID-19

Врач Валерий Вечорко дал комментарий о ситуации с COVID-19. В нем эксперт упомянул, какая вакцина лучше защитит организм от актуального штамма коронавируса.
Вечорко отметил, что недавно на территории России выявили первые случаи заражения новым штаммом – «кентавр». В основном сейчас жители страны болеют такими типами как ВА.4 и ВА.5.
Как сообщил Вечорко, по результатам исследований, наиболее эффективно защищает организм «Спутник Лайт». Результативность этого образца составила 74%. Однако тем, кто привился «Спутником V» переживать не стоит – его результат (с учетом бустерной прививки) составляет 71%. Без «усиливающей» дозы показатель равен 56%.
На четвертом месте рейтинга расположился «КовиВак» с результатом 46%. Хуже остальных иммунитет оберегает «ЭпиВакКорона». Ее эффективность составила всего 2%.
Эксперт также напомнил россиянам о необходимости прививаться или ревакцинироваться. Вечорко полагает, что сейчас для этого самый подходящий период. Вакцина позволит защитить человека и его близких в отпуске в других регионах.