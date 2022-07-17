Врач Вашукова сообщила о 17 случаях клещевого энцефалита в Петербурге за полгода

Число заразившихся клещевым энцефалитом в Петербурге за полгода достигло 17 человек. Об этом сообщила заместитель главного врача Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Мария Вашукова.
По словам специалиста, в медучреждение регулярно поступают пациенты, которых укусили клещи. Работники Боткинской больницы успешно лечат людей с клещевым энцефалитом, хотя бывают случаи, когда заболевание переносится в крайне тяжелой форме с серьезными последствиями для здоровья.
«Из общего числа людей, укушенных клещом, энцефалитом и боррелиозом заболевает менее одного процента. В 2021 году было выявлено 27 случаев клещевого энцефалита и 95 боррелиозов, за полгода 2022 года — 17 энцефалитов и 28 боррелиозов», — рассказала Вашукова в интервью газете «Петербургский дневник».
В связи с этим медик призвала вакцинироваться грибников, охотников и тех, кто живет рядом с лесным массивом. Прививку делают круглогодично, однако после процедуры в течение двух недель потребуется воздержаться от посещения леса.