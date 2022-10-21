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Врач Тяжельников призвал ответственнее относиться к восстановлению после болезни

Врач Тяжельников призвал ответственнее относиться к восстановлению после болезни
Федеральное агентство новостей

Победа над болезнью вовсе не означает, что после нее можно сразу же вкатываться в привычный ритм. Подробнее об этом в интервью радио Sputnik рассказал внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист объяснил, что во время болезни человек тратит большое количество энергии. После выздоровления необходимо дать организму восстановить запас сил и внимательно следить за состоянием здоровья.

«Если после перенесенного заболевания у человека сохраняются быстрая утомляемость и одышка, то это тревожные симптомы. Они должны натолкнуть переболевшего на мысль о том, что нужны еще какие-то реабилитационные мероприятия», – уточнил Тяжельников.

Одним из самых распространенных заболеваний в осенний период является грипп. Семейный врач Валентин Шишкин в интервью URA.RU рассказал о его особенностях.

Андрей Тяжельников болезнь реабилитация симптомы
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