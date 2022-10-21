Врач Тяжельников призвал ответственнее относиться к восстановлению после болезни

Победа над болезнью вовсе не означает, что после нее можно сразу же вкатываться в привычный ритм. Подробнее об этом в интервью радио Sputnik рассказал внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.