Врач Тяжельников призвал ответственнее относиться к восстановлению после болезни

Победа над болезнью вовсе не означает, что после нее можно сразу же вкатываться в привычный ритм. Подробнее об этом в интервью радио Sputnik рассказал внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Специалист объяснил, что во время болезни человек тратит большое количество энергии. После выздоровления необходимо дать организму восстановить запас сил и внимательно следить за состоянием здоровья.
«Если после перенесенного заболевания у человека сохраняются быстрая утомляемость и одышка, то это тревожные симптомы. Они должны натолкнуть переболевшего на мысль о том, что нужны еще какие-то реабилитационные мероприятия», – уточнил Тяжельников.
Одним из самых распространенных заболеваний в осенний период является грипп. Семейный врач Валентин Шишкин в интервью URA.RU рассказал о его особенностях.