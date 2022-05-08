Врач Тяжельников перечислил способы снятия напряжения после дачных работ

«Если боль умеренная и вы действительно ощущаете ее как перенапряжение, то необходимо снизить нагрузку, поможет массаж, холодные компрессы. Если есть баня, то процедура тоже поможет расслабить натруженные мышцы. Как правило, болезненные ощущения проходят через сутки – трое», — добавил Тяжельников.