Врач Тяжельников перечислил способы снятия напряжения после дачных работ

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Многие дачники испытывают перенапряжение в теле после работ на участке. Что поможет расслабиться, рассказал врач Андрей Тяжельников в разговоре с РИА Новости.
Обычно боль в мышцах обусловлена выработкой молочной кислоты после физических нагрузок. Если человек не подготовлен, то активность следует добавлять постепенно. В качестве снятия перенапряжения поможет массаж или баня.
«Если боль умеренная и вы действительно ощущаете ее как перенапряжение, то необходимо снизить нагрузку, поможет массаж, холодные компрессы. Если есть баня, то процедура тоже поможет расслабить натруженные мышцы. Как правило, болезненные ощущения проходят через сутки – трое», — добавил Тяжельников.
Если боль не проходит спустя два-три дня, то человеку следует насторожиться. При покраснениях, отеках и затрудненной ходьбе рекомендуется проконсультироваться со специалистом.