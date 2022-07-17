Врач Толоконин заявил, что депрессия является одной из основных причин нетрудоспособности

Депрессия входит в список самых распространенных причин нетрудоспособности людей в мире. Об этом сообщил врач-психотерапевт, психиатр Артем Толоконин.
По словам специалиста, решение проблем с ментальными расстройствами находится в интересах не только самих пациентов, но и государства с работодателями.
«По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и профессионального сообщества психиатров, депрессия выходит на третье место среди причин нетрудоспособности», — заявил Толоконин в интервью «Газете.Ru».
Медик отметил, что теперь в России стал постепенно распространяться западный подход к борьбе с депрессией и другими недугами. Многие граждане до сих пор по старой привычке пытаются самостоятельно со всем справиться, однако лучше при наличии какого-либо расстройства обратиться за медицинской помощью.