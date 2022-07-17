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Врач Толоконин заявил, что депрессия является одной из основных причин нетрудоспособности

Врач Толоконин заявил, что депрессия является одной из основных причин нетрудоспособности
Photo by Anthony Tran on Unsplash

Депрессия входит в список самых распространенных причин нетрудоспособности людей в мире. Об этом сообщил врач-психотерапевт, психиатр Артем Толоконин.

По словам специалиста, решение проблем с ментальными расстройствами находится в интересах не только самих пациентов, но и государства с работодателями.

«По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и профессионального сообщества психиатров, депрессия выходит на третье место среди причин нетрудоспособности», — заявил Толоконин в интервью «Газете.Ru».

Медик отметил, что теперь в России стал постепенно распространяться западный подход к борьбе с депрессией и другими недугами. Многие граждане до сих пор по старой привычке пытаются самостоятельно со всем справиться, однако лучше при наличии какого-либо расстройства обратиться за медицинской помощью.

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RusNewsToday24
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