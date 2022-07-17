Врач Толоконин заявил, что депрессия является одной из основных причин нетрудоспособности

Медик отметил, что теперь в России стал постепенно распространяться западный подход к борьбе с депрессией и другими недугами. Многие граждане до сих пор по старой привычке пытаются самостоятельно со всем справиться, однако лучше при наличии какого-либо расстройства обратиться за медицинской помощью.