Врач-терапевт предупредил о росте заболеваемости гриппом из-за снятия ковидных ограничений

Антиковидные меры заметно снизили заболеваемость гриппом, но осенью число заболевших может возрасти. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Парамонов.
Как сообщает «Радио 1», возвращение гриппа произошло вместе с отменой ковидных ограничений. По словам эксперта, меры, принимаемые против коронавирусной инфекции, действенны также и против гриппа, поэтому они нарушили и циркуляцию гриппа. Однако сама инфекция не пропала, она просто временно притихла. И вполне естественно, отчего сегодня грипп начал чаще проявляться, заметил медик.
Сезон гриппа наступит осенью, но вряд ли возникнет какая-то особая эпидемия, заявил специалист.
С начала пандемии коронавируса население начало более активно прививаться против гриппа и это оказало положительное влияние. Помимо этого, заболеваемость коронавирусом также растет, поэтому если к осени власти усилят какие-то антиковидные ограничения, они сработают и против гриппа, пояснил Парамонов.