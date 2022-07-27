Врач-терапевт предупредил о росте заболеваемости гриппом из-за снятия ковидных ограничений

Как сообщает «Радио 1», возвращение гриппа произошло вместе с отменой ковидных ограничений. По словам эксперта, меры, принимаемые против коронавирусной инфекции, действенны также и против гриппа, поэтому они нарушили и циркуляцию гриппа. Однако сама инфекция не пропала, она просто временно притихла. И вполне естественно, отчего сегодня грипп начал чаще проявляться, заметил медик.