Врач Свет опроверг мнение о негативном влиянии экологии Москвы на здоровье

Медицинский специалист утверждает, что экология Москвы находится на достаточно высоком уровне. По его словам, горожане могут отдохнуть в парковых зонах с чистым воздухом, что благотворно влияет на их здоровье. Тем не менее он советует соблюдать ряд правил, чтобы избежать ухудшения самочувствия. В частности Свет рекомендует воздержаться от пробежек близ автомобильных магистралей.