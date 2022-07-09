Врач Свет опроверг мнение о негативном влиянии экологии Москвы на здоровье

Жизнь в мегаполисах может негативно отразиться на самочувствии людей, однако это зависит от состояния экологии. В беседе с изданием «Мослента» врач-кардиолог Алексей Свет рассказал, в каком состоянии находится экология Москвы.
Медицинский специалист утверждает, что экология Москвы находится на достаточно высоком уровне. По его словам, горожане могут отдохнуть в парковых зонах с чистым воздухом, что благотворно влияет на их здоровье. Тем не менее он советует соблюдать ряд правил, чтобы избежать ухудшения самочувствия. В частности Свет рекомендует воздержаться от пробежек близ автомобильных магистралей.
«Когда я вижу человека, который в десять утра бежит по Садовому кольцу, я понимаю, что свежего воздуха он вдохнет очень и очень мало. Нужно понимать, что делать можно, а что нельзя», — рассказал кардиолог.
Врач также советует не купаться и не принимать солнечные ванны в неположенных местах. Все это позволит сохранить здоровье и улучшить самочувствие, подытожил он.