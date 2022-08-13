Врач Суркова предупредила об опасных последствиях переучивания детей-левшей

Медицинский специалист утверждает, что правая рука у детей-левшей никогда не станет ведущей. Попытки переучивания ребенка могут привести к тому, что он станет более раздражительным. Кроме того, такие дети быстрее устают и чаще страдают от депрессии, психозов и повышенной тревожности.