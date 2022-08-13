Врач Суркова предупредила об опасных последствиях переучивания детей-левшей

Родителям детей-левшей не следует переучивать их в правшей, так как это может негативно отразиться на психике ребенка. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала нейропсихолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова.
Медицинский специалист утверждает, что правая рука у детей-левшей никогда не станет ведущей. Попытки переучивания ребенка могут привести к тому, что он станет более раздражительным. Кроме того, такие дети быстрее устают и чаще страдают от депрессии, психозов и повышенной тревожности.
Суркова также развеяла популярный миф о том, что левши — очень талантливые люди. По ее словам, нет никаких научных доказательств того, что соотношение праворуких и леворуких среди гениальных людей отличается от основной популяции.