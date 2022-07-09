Врач Сулима рекомендовала не загорать при онкоболезнях, псориазе и волчанке

Пациентам, которые страдают от онкологических заболеваний, псориаза и волчанки категорически запрещено загорать, сообщила врач-дерматовенеролог Татьяна Сулима.
Если у человека имеются эти недуги, то солнечные ванны ему противопоказаны. Такие процедуры могут усугубить состояние пациента, передает «Доктор Питер».
«С осторожностью следует относиться к загару людям, у которых много родинок на теле. Воздействие солнце может вызвать еще больший рост родинок и спровоцировать онкологические заболевания, в том числе — и самое грозное — меланому», — объяснила врач.
Если родинка начинает болеть, увеличиваться или кровоточить, следует незамедлительно обращаться к врачу. Это позволит предотвратить опасные последствия.