Врач Строгая назвала яйца и лосось продуктами с правильным сочетанием белков и жиров

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Правильным сочетанием белков и жиров отличаются не все продукты. Идеальную в этом плане пищу перечислила врач-диетолог Ирина Строгая.
Употребление нежирного белка приводит к резкому всплеску уровня инсулина в крови. Чтобы ввести организм в состояние кетоза, необходимо отдавать предпочтение более жирным белкам. К идеальным в этом плане продуктам врач отнесла яйца, курицу, говядину, бифштекс и бекон.
В список также вошли сырокопченая колбаса, печень трески, сардины, арахис и лосось. Однако к яйцам и говядине нужно добавлять немного жира, например, сливочного масла. Лучшим продуктом из всего вышеперечисленного оказался лосось, но он должен быть промысловым.
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