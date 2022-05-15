Врач Строгая назвала яйца и лосось продуктами с правильным сочетанием белков и жиров

В список также вошли сырокопченая колбаса, печень трески, сардины, арахис и лосось. Однако к яйцам и говядине нужно добавлять немного жира, например, сливочного масла. Лучшим продуктом из всего вышеперечисленного оказался лосось, но он должен быть промысловым.