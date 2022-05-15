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    Врач Строгая назвала яйца и лосось продуктами с правильным сочетанием белков и жиров

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Врач Строгая назвала яйца и лосось продуктами с правильным сочетанием белков и жиров

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    pixabay.com/PD

    Правильным сочетанием белков и жиров отличаются не все продукты. Идеальную в этом плане пищу перечислила врач-диетолог Ирина Строгая.

    Употребление нежирного белка приводит к резкому всплеску уровня инсулина в крови. Чтобы ввести организм в состояние кетоза, необходимо отдавать предпочтение более жирным белкам. К идеальным в этом плане продуктам врач отнесла яйца, курицу, говядину, бифштекс и бекон.

    В список также вошли сырокопченая колбаса, печень трески, сардины, арахис и лосось. Однако к яйцам и говядине нужно добавлять немного жира, например, сливочного масла. Лучшим продуктом из всего вышеперечисленного оказался лосось, но он должен быть промысловым.

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