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Врач Сопрун объяснила необходимость иногда пить слегка подсоленную воду

Врач Сопрун объяснила необходимость иногда пить слегка подсоленную воду
pxhere.com

Человек иногда должен пить подсоленную или минеральную воду, заявила врач-эпидемиолог Лидия Сопрун.

Употребление таких напитков способствует восполнению солей и микроэлементов в организме. Однако при этом важно учитывает состояние здоровья и наличие заболеваний, например, гипертонии и проблем с сердцем.

«При этих патологиях необходимо ограничивать употребление солей», – предупредила эпидемиолог в беседе с агентством «Прайм».

Ежедневно человек должен выпивать не менее 2,5 л воды, учитывая жидкость, содержащуюся в пище и напитках. В жаркую погоду норма может быть увеличена на один литр, при физических нагрузках — до четырех литров.

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