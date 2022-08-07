Врач Сопрун объяснила необходимость иногда пить слегка подсоленную воду

Человек иногда должен пить подсоленную или минеральную воду, заявила врач-эпидемиолог Лидия Сопрун.
Употребление таких напитков способствует восполнению солей и микроэлементов в организме. Однако при этом важно учитывает состояние здоровья и наличие заболеваний, например, гипертонии и проблем с сердцем.
«При этих патологиях необходимо ограничивать употребление солей», – предупредила эпидемиолог в беседе с агентством «Прайм».
Ежедневно человек должен выпивать не менее 2,5 л воды, учитывая жидкость, содержащуюся в пище и напитках. В жаркую погоду норма может быть увеличена на один литр, при физических нагрузках — до четырех литров.