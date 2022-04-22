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    Врач Шуппо перечислила ускоряющие процесс старения продукты

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Врач Шуппо перечислила ускоряющие процесс старения продукты

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    pixabay.com

    Некоторые продукты способны ускорить процесс старения. Среди опасных отмечены выпечка и сладости, рассказала врач антивозрастной медицины Ольга Шуппо порталу Wday.

    Выпечка и сладости относятся к простым углеводам. При их избытке митохондрии способны вызвать хроническое воспаление и спазм микрососудов. Ткани получают меньше кислорода и питательных веществ.

    Избыток фруктов приводит к повышению инсулиновой нагрузки. Дефицит воды не дает клеткам организма очиститься от токсинов. В результате они превращаются в стареющие.

    Из-за неправильного питания человек не только начинает быстрее стареть, но и набирать лишний вес. По словам диетолога Антона Полякова, такой процесс может быть заразным, пишет URA.RU.

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