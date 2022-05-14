Врач Шестакова назвала ожирение поводом для прохождения операции по уменьшению желудка

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Операция по уменьшению желудка может быть проведена при высоком индексе массы тела, однако она является крайней мерой лечения ожирения. Об этом заявила замдиректора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», академик РАН Марина Шестакова.
Медицинский специалист утверждает, что операцию проводят пациентам со второй стадией ожирения. Она позволяет избежать осложнений, связанных с этим недугом, подчеркнула Шестакова.
«Осложнения — это не только диабет, — это и сердечно-сосудистые заболевания, и заболевания суставов, и жировая болезнь печени вплоть до цирроза», — приводит ее слова издание «Газета.Ru».
При этом врач отметила, что хирургическое вмешательство является крайней мерой. К проведению операции прибегают в том случае, если пациенту не помогают специальные диеты, повышенные физические нагрузки и специальные рецептурные препараты.