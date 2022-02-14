Врач Шереметьева связала «бабочек в животе» при влюбленности с реакцией нервной системы

«Бабочки в животе» у влюбленных являются простой реакцией нервной системы на приятные моменты. Аналогичные ощущения могут возникать и от воспоминания, сообщила врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.

Во время реакции нервной системы происходит увеличение уровня гормонов. Причем в процессе участвуют сразу несколько их видов, отметила специалист. Среди них тестостерон, эстроген, окситоцин, эндорфин, дофамин и многие другие, передает РИА Новости.

«С медицинской точки зрения это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости. Эти гормоны вырабатывается не только от воздействия внешних факторов, но и от приятных воспоминаний», — объяснила Шереметьева.

Наиболее активно в период влюбленности вырабатывается дофамин, отметила специалист. Благодаря ему человек испытывает положительные эмоции. Потом гормон сменяется вазопрессином, который отвечает за чувство привязанности и полноценной любви.

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