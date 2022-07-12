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Врач Сафонова назвала ключевые факторы распространения оспы обезьян в мире

Врач Сафонова назвала ключевые факторы распространения оспы обезьян в мире
kaboompics.com

Распространению обезьяньей оспы по миру способствовали два важнейших фактора. О них рассказала врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

Так, первым фактором является снижение иммунитета против натуральной оспы в странах Африки, где это заболевание является очень распространенным. По словам медика, из-за этого ежегодно там фиксировали все больше случаев обезьяньей оспы.

«Второй фактор — попадание вируса в очень специфическую среду мужчин-гомосексуалистов, в которой очень высокая частота контактов и высокая частота плотных контактов. Среда для вируса — очень необычная, но идеальная», — приводят слова Анны Сафоновой «Известия».

Эксперт сравнила нынешнюю вспышку обезьяньей оспы с ВИЧ. В первом случае ситуация с распространением болезни все-таки более спокойная, подчеркнула Анна Сафонова.

здоровье оспа обезьян пандемия
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