Врач Сафонова назвала ключевые факторы распространения оспы обезьян в мире

Распространению обезьяньей оспы по миру способствовали два важнейших фактора. О них рассказала врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.
Так, первым фактором является снижение иммунитета против натуральной оспы в странах Африки, где это заболевание является очень распространенным. По словам медика, из-за этого ежегодно там фиксировали все больше случаев обезьяньей оспы.
«Второй фактор — попадание вируса в очень специфическую среду мужчин-гомосексуалистов, в которой очень высокая частота контактов и высокая частота плотных контактов. Среда для вируса — очень необычная, но идеальная», — приводят слова Анны Сафоновой «Известия».
Эксперт сравнила нынешнюю вспышку обезьяньей оспы с ВИЧ. В первом случае ситуация с распространением болезни все-таки более спокойная, подчеркнула Анна Сафонова.