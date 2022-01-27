Врач Руженцова: иммунитет после «Омикрона» может быть не надежен против других мутаций

Врач Руженцова: иммунитет после «Омикрона» может быть не надежен против других мутаций Новости
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Переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 могут быть не защищены естественным иммунитетом против других мутаций коронавируса. Об этом заявила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, особенно неэффективен этот иммунитет может быть после новых вариантов SARS-CoV-2. При этом единственным способом надежно защитить свой организм от заражения коронавирусом специалист назвала вакцинацию, пишет «Царьград».

«Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма "Омикрон", навряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов», — сказала Руженцова в эфире канала «Россия-24».

Вирус склонен к появлению новых мутаций, а когда происходит его быстрое распространение, то их количество начинает расти в больших масштабах. Поэтому предполагать, что после заражения омикрон-штаммом появится иммунитет к другим вариантам коронавируса ошибочно, добавила эпидемиолог.

 
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