Врач Руденко посоветовал соблюдать осторожность при приеме препаратов для сердца в жару

Людям, принимающим препараты для сердца, необходимо соблюдать предельную осторожность в период жаркой погоды. Об этом заявил врач-реабилитолог Виталий Руденко.
Американские и немецкие ученые ранее установили, что употребление необходимых при сердечно-сосудистых патологиях лекарств в жару грозит приступом инфаркта миокарда. Однако отказываться от них не стоит, уверен Руденко.
«Эти препараты люди с ишемической болезнью сердца, с аритмией должны принимать на постоянной основе, ежедневно, иначе у них может начаться сердечный приступ независимо от погоды. Но им следует быть предельно осторожными в жаркие дни», — заявил специалист в интервью mk.ru.
В частности, не стоит нагружать себя никакими работами в саду и огороде, хотя физическую активность совершенно исключать не следует. Для этого можно уделять время на прогулки утром или вечером. В свою очередь, днем рекомендуется оставаться в теньке или в помещении с кондиционером.