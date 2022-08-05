Врач Руденко посоветовал соблюдать осторожность при приеме препаратов для сердца в жару

В частности, не стоит нагружать себя никакими работами в саду и огороде, хотя физическую активность совершенно исключать не следует. Для этого можно уделять время на прогулки утром или вечером. В свою очередь, днем рекомендуется оставаться в теньке или в помещении с кондиционером.