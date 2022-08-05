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Врач Руденко посоветовал соблюдать осторожность при приеме препаратов для сердца в жару

Врач Руденко посоветовал соблюдать осторожность при приеме препаратов для сердца в жару
Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Людям, принимающим препараты для сердца, необходимо соблюдать предельную осторожность в период жаркой погоды. Об этом заявил врач-реабилитолог Виталий Руденко.

Американские и немецкие ученые ранее установили, что употребление необходимых при сердечно-сосудистых патологиях лекарств в жару грозит приступом инфаркта миокарда. Однако отказываться от них не стоит, уверен Руденко.

«Эти препараты люди с ишемической болезнью сердца, с аритмией должны принимать на постоянной основе, ежедневно, иначе у них может начаться сердечный приступ независимо от погоды. Но им следует быть предельно осторожными в жаркие дни», — заявил специалист в интервью mk.ru.

В частности, не стоит нагружать себя никакими работами в саду и огороде, хотя физическую активность совершенно исключать не следует. Для этого можно уделять время на прогулки утром или вечером. В свою очередь, днем рекомендуется оставаться в теньке или в помещении с кондиционером.

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RusNewsToday24
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