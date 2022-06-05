Врач-психотерапевт Голубев назвал пониженное либидо первым признаком депрессии

Внезапное снижение либидо, то есть полное отсутствие сексуального влечения, также говорит о наличии депрессии. Расстройство может проявить себя и на физическом уровне. У больного появятся боль или тяжесть в груди, запор и сухость во рту. Психотерапевт Голубев рекомендовал не откладывать визит к врачу при появлении первых признаков недуга.