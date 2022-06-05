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Врач-психотерапевт Голубев назвал пониженное либидо первым признаком депрессии

Врач-психотерапевт Голубев назвал пониженное либидо первым признаком депрессии
pexels.com

Депрессия представляет собой психологическое расстройство, которое характеризуется определенными симптомами. Врач-психотерапевт Геннадий Голубев перечислил основные признаки недуга.

Чтобы распознать у близкого человека депрессию, необходимо обратить внимание на его эмоциональное состояние. Самым опасным признаком расстройства являются мысли о суициде. О депрессии также может говорить наличие постоянного чувства вины, которое человек испытывает без причины.

«Человек считает, что не удался в жизни или отношения в семье были разрушены именно по его вине», — приводит примеры Геннадия Голубева ИА SM-News.

Внезапное снижение либидо, то есть полное отсутствие сексуального влечения, также говорит о наличии депрессии. Расстройство может проявить себя и на физическом уровне. У больного появятся боль или тяжесть в груди, запор и сухость во рту. Психотерапевт Голубев рекомендовал не откладывать визит к врачу при появлении первых признаков недуга.

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