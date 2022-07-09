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Врач Прудникова предупредила о проблемах со здоровьем из-за употребления арбузов

Врач Прудникова предупредила о проблемах со здоровьем из-за употребления арбузов
pxhere.com

Употребление арбузов может обернуться проблемами со здоровьем из-за ряда вредных свойств, сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог Яна Прудникова.

Плоды арбуза содержат азот, пестициды, а также нитраты, которые в организме преобразуются в нитритные соединения. Из-за этого в печени и почках накапливаются тяжелые металлы.

Помимо этого, арбузы содержат в себе калий, который провоцирует нарушение сердечных ритмов. Также это лакомство опасно из-за ликопина, вызывающего ликопинодермию. Такое состояние характеризуется изменением цвета кожи, передает портал «Доктор Питер».

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