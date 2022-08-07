Врач Поттер посоветовал избавиться от четырех привычек для точной работы биологических часов

Некоторые повседневные привычки негативно сказываются на биоритмах человека. Доктор Грег Поттер объяснил, как отладить свои биологические часы.
Многие люди в современных условиях жизни пренебрегают прогулками. Однако проведенное на свежем воздухе время является важным условием здорового сна и отдыха. На улице необходимо быть минимум два часа в день, передает NVL.
«Регулярные физические упражнения могут помочь нашим биологическим часам идти верно», — предупредил доктор Поттер о втором факторе.
Помимо малоподвижного образа жизни современный человек зачастую грешит перееданием. Врач посоветовал есть чаще, но маленькими порциями. В заключение доктор порекомендовал не использовать дома верхнее освещение по вечерам. Такой свет следует выключать за два-три часа до сна, отдавая предпочтение приглушенным лампам и торшерам.