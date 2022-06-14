Врач Племянникова посоветовала отказаться от использования гаджетов перед сном

Специалист рекомендует отказаться от использования гаджетов за два часа до отхода ко сну. Кроме того, она советует исключить любые приемы пищи за два часа до сна и поставить в спальной комнате лампы с желтым спектром излучения. Особое значение имеет и само время отхода ко сну.