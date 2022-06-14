Врач Племянникова посоветовала отказаться от использования гаджетов перед сном

Использование гаджетов негативно влияет на качество сна, так как они являются источниками излучения, активизирующего нервную систему человека. Об этом заявила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова.
Специалист рекомендует отказаться от использования гаджетов за два часа до отхода ко сну. Кроме того, она советует исключить любые приемы пищи за два часа до сна и поставить в спальной комнате лампы с желтым спектром излучения. Особое значение имеет и само время отхода ко сну.
«Если вы хотите засыпать хорошо, то вам поможет выполнение ряда правил. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Допустимый интервал — час-полтора. Пребывание на свежем воздухе перед сном будет способствовать хорошему засыпанию», — рассказала Племянникова в беседе с информационным агентством URA.Ru.
Сомнолог Надежда Бурко советует воздержаться от слишком долгого сна. По ее словам, это может привести к усталости и появлению головной боли, передает «Вечерняя Москва». В свою очередь врач Тимур Асанов посоветовал пить кефир по утрам, чтобы устранить неприятных запах изо рта после сна, сообщает «360».