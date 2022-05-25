Врач Пилианг рекомендовала есть шпинат и брокколи для профилактики выпадения волос

Рацион питания оказывает значительное влияние на состояние здоровья человека, в том числе на состояние его волос. Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Мелисса Пилианг рассказала, какие продукты помогают бороться с выпадением волос.
Медицинский специалист утверждает, что особую пользу несут продукты, содержащие в себе большое количество железа. Это обусловлено тем, что данное вещество способствует росту и восстановлению волос, помогая организму вырабатывать гемоглобин.
«Когда мы видим пациентов, страдающих от выпадения волос, мы часто проводим лабораторные исследования для выявления дефицита железа», — приводит ее слова издание «Профиль».
К числу полезных для волос продуктов Пилианг относит шпинат, брокколи, горох и тофу. Кроме того, пользу несет и мясо, в частности говядина и баранина. Дерматолог подчеркнула, что помимо этих продуктов в рацион питания также следует внести цитрусовые, клубнику и помидоры, богатые витамином C.