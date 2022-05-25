Врач Пилианг рекомендовала есть шпинат и брокколи для профилактики выпадения волос

К числу полезных для волос продуктов Пилианг относит шпинат, брокколи, горох и тофу. Кроме того, пользу несет и мясо, в частности говядина и баранина. Дерматолог подчеркнула, что помимо этих продуктов в рацион питания также следует внести цитрусовые, клубнику и помидоры, богатые витамином C.