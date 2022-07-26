Врач Петров назвал условие, при котором бросание курить будет эффективным

Необычные способы по преодолению тяги к курению перечислил нарколог, главный врач реабилитационного центра Клиники доктора Исаева Даниил Петров.
Важную роль в лечении любой зависимости играет психотерапия, однако не стоит пренебрегать никотинозамещающими препаратами. Однако их действие будет кратковременным, предупредил врач. Он также перечислил неординарные способы борьбы с тягой к курению.
«Также существует множество запатентованных методов лечения никотиновой зависимости: НЛП, иглоукалывание, гипноз», — рассказал нарколог в беседе с «Мослентой».
Главным условием, при котором лечение даст должный эффект, является наличие установки у пациента на избавление от вредной привычки. Кроме того, можно посетить группу анонимных курильщиков, регулярные встречи с которыми позволят поддерживать никотиновую трезвость.
Курение, стресс и алкоголь оказывают серьезное негативное влияние на работу человеческого мозга, сообщает «Вечерняя Москва». Употребление табака практически сводит к нулю пользу от любой физической активности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».