    В тренде

    Врач Пекарева назвала резкий набор веса признаком гормонального сбоя в организме

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Врач Пекарева назвала резкий набор веса признаком гормонального сбоя в организме

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pexels.com

    Гормональный сбой в организме нередко приводит к серьезному и резкому набору веса. Об этом рассказала врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева.

    «Самый частый симптом гормонального сбоя — лишний вес. Вы можете сколько угодно сидеть на диете, изнурять себя тренировками, но цифра на весах не сдвинется ни на дюйм, а может даже вырасти в два раза», — рассказала Евгения Пекарева изданию «НГС.НОВОСТИ».

    По словам врача, к другим неприятным признакам гормонального сбоя можно отнести активный рост волос в тех местах, где их быть не должно, резкую перемену настроения и быструю утомляемость. При первых подозрительных симптомах нужно обращаться к специалисту — гинекологу или эндокринологу, посоветовала Евгения Пекарева.

    Ранее педиатр и инфекционист Валерия Джалагония назвала выпадение волос признаком дефицита йода в организме. Для постановки точного диагноза нужно посоветоваться с эндокринологом.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »