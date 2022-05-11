Врач Пекарева назвала резкий набор веса признаком гормонального сбоя в организме

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Гормональный сбой в организме нередко приводит к серьезному и резкому набору веса. Об этом рассказала врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева.
«Самый частый симптом гормонального сбоя — лишний вес. Вы можете сколько угодно сидеть на диете, изнурять себя тренировками, но цифра на весах не сдвинется ни на дюйм, а может даже вырасти в два раза», — рассказала Евгения Пекарева изданию «НГС.НОВОСТИ».
По словам врача, к другим неприятным признакам гормонального сбоя можно отнести активный рост волос в тех местах, где их быть не должно, резкую перемену настроения и быструю утомляемость. При первых подозрительных симптомах нужно обращаться к специалисту — гинекологу или эндокринологу, посоветовала Евгения Пекарева.
Ранее педиатр и инфекционист Валерия Джалагония назвала выпадение волос признаком дефицита йода в организме. Для постановки точного диагноза нужно посоветоваться с эндокринологом.