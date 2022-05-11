Врач Пекарева назвала резкий набор веса признаком гормонального сбоя в организме

По словам врача, к другим неприятным признакам гормонального сбоя можно отнести активный рост волос в тех местах, где их быть не должно, резкую перемену настроения и быструю утомляемость. При первых подозрительных симптомах нужно обращаться к специалисту — гинекологу или эндокринологу, посоветовала Евгения Пекарева.