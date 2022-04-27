Врач Павлова рекомендовала воздержаться от употребления кофе по утрам

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Употребление кофе по утрам может привести к потере энергии и сонливости. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Врач утверждает, что некоторые люди по привычке пьют кофе по утрам из-за ощущения разбитости. Тем не менее данное ощущение может указывать на наличие проблем со здоровьем. Павлова связывает данное явление, в частности, с перееданием перед сном, а также с неправильным распорядком дня. Кроме того, такое ощущение может возникать вследствие хронического недосыпа.
«Возможно, вам нужны медикаменты для восстановления нервной системы – противотревожные или антидепрессанты», — уточнила врач.
Павлова советует отказаться от употребления кофе по утрам. В качестве альтернативы она рекомендует гулять на свежем воздухе после пробуждения или выполнять физические упражнения. Кофе врач советует пить после обеда.