Врач Павлова рекомендовала воздержаться от употребления кофе по утрам

Врач утверждает, что некоторые люди по привычке пьют кофе по утрам из-за ощущения разбитости. Тем не менее данное ощущение может указывать на наличие проблем со здоровьем. Павлова связывает данное явление, в частности, с перееданием перед сном, а также с неправильным распорядком дня. Кроме того, такое ощущение может возникать вследствие хронического недосыпа.