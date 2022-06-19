Врач Павлова предупредила о вреде одиночества для здоровья пожилых людей

Пожилым людям необходимо следить за рационом питания, не забывать о физическом здоровье и поддерживать социальные связи, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По ее словам, с возрастом важно не оставаться в одиночестве. Так, социальная изоляция отрицательно сказывается на физическом, а также ментальном здоровье.
Кроме того, важно придерживаться правильного питания. Рацион пожилого человека должен включать в себя примерно 20% белков, 30% жиров и 50% углеводов.
Нельзя также забывать и о физической активности. Ее можно поддерживать с помощью фитнеса и регулярных упражнений, передает «Мослента».