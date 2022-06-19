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Врач Павлова предупредила о вреде одиночества для здоровья пожилых людей

Врач Павлова предупредила о вреде одиночества для здоровья пожилых людей
pxhere.com

Пожилым людям необходимо следить за рационом питания, не забывать о физическом здоровье и поддерживать социальные связи, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, с возрастом важно не оставаться в одиночестве. Так, социальная изоляция отрицательно сказывается на физическом, а также ментальном здоровье.

Кроме того, важно придерживаться правильного питания. Рацион пожилого человека должен включать в себя примерно 20% белков, 30% жиров и 50% углеводов.

Нельзя также забывать и о физической активности. Ее можно поддерживать с помощью фитнеса и регулярных упражнений, передает «Мослента».

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RusNewsToday24
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