Врач Пантелеев оценил ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в Петербурге

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Главный внештатный специалист-фтизиатр комитета по здравоохранению Петербурга Александр Пантелеев оценил ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в городе.
По словам врача, заболеваемость туберкулезом — это естественный процесс развития любого инфекционного процесса. Эпидемия туберкулеза в России началась в 90-е годы, и сейчас пик заболеваемости уже пройден.
«Мы должны эффективно перейти на профилактическую деятельность. И у нас сейчас есть время на это. У меня есть мечта: полностью избавить Петербург от туберкулеза. Но уже сейчас точно можно сказать, что наш город — не чахоточная столица России», — подчеркнул Пантелеев в беседе с газетой «Петербургский дневник».
Кроме того, туберкулез представляет собой медленную инфекцию. Даже в том случае, если подъем заболеваемости случится через пять лет, за это время можно успеть консолидироваться, резюмировал эксперт.