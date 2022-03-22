Врач Пантелеев оценил ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в Петербурге

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Главный внештатный специалист-фтизиатр комитета по здравоохранению Петербурга  Александр Пантелеев оценил ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в городе.

По словам врача, заболеваемость туберкулезом — это естественный процесс развития любого инфекционного процесса. Эпидемия туберкулеза в России началась в 90-е годы, и сейчас пик заболеваемости уже пройден.

«Мы должны эффективно перейти на профилактическую деятельность. И у нас сейчас есть время на это. У меня есть мечта: полностью избавить Петербург от туберкулеза. Но уже сейчас точно можно сказать, что наш город — не чахоточная столица России», — подчеркнул Пантелеев в беседе с газетой «Петербургский дневник».

Кроме того, туберкулез представляет собой медленную инфекцию. Даже в том случае, если подъем заболеваемости случится через пять лет, за это время можно успеть консолидироваться, резюмировал эксперт.

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