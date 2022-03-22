Врач Пантелеев оценил ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в Петербурге

«Мы должны эффективно перейти на профилактическую деятельность. И у нас сейчас есть время на это. У меня есть мечта: полностью избавить Петербург от туберкулеза. Но уже сейчас точно можно сказать, что наш город — не чахоточная столица России», — подчеркнул Пантелеев в беседе с газетой «Петербургский дневник».