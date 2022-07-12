Врач Осипов рассказал, в каких случаях нужно использовать маску

Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. Эксперт уточнил, что маски в первую очередь необходимо носить детям до 15 лет и людям в группе риска — старше 60 лет и имеющим хронические заболевания.