Врач Осипов рассказал, в каких случаях нужно использовать маску

Несмотря на снижение уровня заболеваемости в России, в некоторых случаях необходимо использовать индивидуальное средство защиты — маску, чтобы снизить риск заражения. Маски нужно носить в закрытых помещениях, где большое скопление людей.
Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. Эксперт уточнил, что маски в первую очередь необходимо носить детям до 15 лет и людям в группе риска — старше 60 лет и имеющим хронические заболевания.
Оперативный штаб говорит о необходимости защищаться от коронавируса, обращая внимание на повышение заболеваемости в Европе. Также Андрей Осипов отметил снижение уровня коллективного иммунитета, что связано с невысокими темпами вакцинации населения.