Врач Осипов описал новую симптоматику «Омикрона»

Андрей Осипов, главврач Домодедовской центральной городской больницы, рассказал о новой симптоматике омикрон-штамма.

Он считает, что Домодедовская больница располагает самыми полными данными по «Омикрону», поскольку первыми приняли пациента с этим штаммом коронавируса.

В беседе с журналистами «Радио 1» врач рассказал, что первые пациенты переносили вирус без клинически симптомов и с легким течением инфекции в виде заложенности носа, кашля, першения в горле. Сейчас клиника утяжеляется, пациенты жалуются на сильную боль в горле, повышение температуры до 38 градусов, ломоту в теле и конъюнктивит.

«Омикрон» больше поражает бронхи, а не легкие, и им чаще болеют дети в силу особенностей строения бронхов.

Распространение инфекции идет быстро, один человек заражает сразу трех, однако в Подмосковье свободно 40% коечного фонда, отметил Осипов.

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