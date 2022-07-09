Врач Никулин рассказал, как действовать при тепловом ударе на жаре

Получившего солнечный удар в первую очередь следует перенести в тень и напоить большим количеством прохладной воды. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Борис Никулин.
«Если не предотвратить дальнейший перегрев, лицо краснеет, температура тела повышается вплоть до 40°С, присоединяются рвота и понос», — пояснил медик изданию «Вести Подмосковья».
После переноса пострадавшего в прохладное темное место с нормальной влажностью можно приложить мокрый холодный кусочек ткани ко лбу и шее. Также, посоветовал Борис Никулин, желательно сразу вызвать скорую помощь, чтобы не допустить ухудшения состояния.