Врач Мясников рекомендовал пациентам с гипертонией есть продукты с клетчаткой

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Пациентам, страдающим от гипертонии, необходимо внести
коррективы в своей рацион питания. Об этом заявил врач и телеведущий Александр
Мясников. По его словам, полезными являются фрукты, овощи и рыба.
Медицинский специалист подчеркнул, что развитие гипертонии
можно остановить, если правильно питаться и заниматься спортом. В частности он
советует включить в рацион рыбу, а также продукты, богатые клетчаткой. Это
обусловлено тем, что клетчатка оказывает влияние на показатели артериального
давления.
«Вообще основа диеты для гипертоника – те самые овощи и
фрукты. Полкило овощей и полкило фруктов. Почему? Помимо витаминов и различных
полезных вещей, биологически активных, там содержится клетчатка. А клетчатка
понижает давление», — объяснил врач в эфире программы «Доктор Мясников».
Кроме того, гипертоникам не следует отказываться от
продуктов, богатых кальцием. Мясников также советует пить зеленый чай и есть
шоколад на десерт. Это обусловлено тем, что вещества, входящие в состав
шоколада, благотворно влияют на стенки сосудов.