Врач Мясников рекомендовал пациентам с гипертонией есть продукты с клетчаткой

Медицинский специалист подчеркнул, что развитие гипертонии

можно остановить, если правильно питаться и заниматься спортом. В частности он

советует включить в рацион рыбу, а также продукты, богатые клетчаткой. Это

обусловлено тем, что клетчатка оказывает влияние на показатели артериального

давления.