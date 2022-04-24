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    Врач Мясников рекомендовал пациентам с гипертонией есть продукты с клетчаткой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Врач Мясников рекомендовал пациентам с гипертонией есть продукты с клетчаткой

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    pixabay.com/PD

    Пациентам, страдающим от гипертонии, необходимо внести
    коррективы в своей рацион питания. Об этом заявил врач и телеведущий Александр
    Мясников. По его словам, полезными являются фрукты, овощи и рыба.

    Медицинский специалист подчеркнул, что развитие гипертонии
    можно остановить, если правильно питаться и заниматься спортом. В частности он
    советует включить в рацион рыбу, а также продукты, богатые клетчаткой. Это
    обусловлено тем, что клетчатка оказывает влияние на показатели артериального
    давления.

    «Вообще основа диеты для гипертоника – те самые овощи и
    фрукты. Полкило овощей и полкило фруктов. Почему? Помимо витаминов и различных
    полезных вещей, биологически активных, там содержится клетчатка. А клетчатка
    понижает давление», — объяснил врач в эфире программы «Доктор Мясников».

    Кроме того, гипертоникам не следует отказываться от
    продуктов, богатых кальцием. Мясников также советует пить зеленый чай и есть
    шоколад на десерт. Это обусловлено тем, что вещества, входящие в состав
    шоколада, благотворно влияют на стенки сосудов.

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