Врач Мясников рекомендовал бросить курить и похудеть беспокоящимся о здоровье сердца людям

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Риску внезапной смерти из-за остановки сердца способствует множество факторов, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, предотвратить фатальное нарушение работы организма поможет отказ от курения и нормализация веса.
Негативным образом на состоянии сердца сказываются наследственность, высокий уровень холестерина и глюкозы, избыточный вес, повышенное давление и курение, напомнил медик.
«Весь этот набор джентльменский, который мы хорошо знаем. У вас это есть? Боритесь с этим! Худейте, принимайте статины, двигайтесь, прекращайте есть что не попадя и особенно курить», — посоветовал врач в эфире телеканала «Россия 1».
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Мясников порекомендовал придерживаться средиземноморской диеты, насыщающей организм полезными жирами, клетчаткой, витаминами и минералами.