Врач Мясников рекомендовал бросить курить и похудеть беспокоящимся о здоровье сердца людям

«Весь этот набор джентльменский, который мы хорошо знаем. У вас это есть? Боритесь с этим! Худейте, принимайте статины, двигайтесь, прекращайте есть что не попадя и особенно курить», — посоветовал врач в эфире телеканала «Россия 1».